Domani l’addio alla piccola Clarissa

Si svolgeranno domani alle 15 in San Bartolomeo a Cassolnovo i funerali della piccola Clarissa Spadaro, morta lunedì poco dopo le 12.30

a seguito dell’incidente

in cui è rimasta coinvolta l’auto della madre,

dove viaggiava. Per decisione della famiglia

la piccola sarà poi cremata. Per domani

il sindaco Luigi Parolo

ha proclamato

il lutto cittadino.

La tragedia della famiglia Spadaro ha scosso profondamente non soltanto Cassolnovo, dove risiede, ma anche Vigevano dove il tragico incidente è avvenuto, all’incrocio tra via Mentana e via Quarto.

La mamma della piccola, 36 anni, e la conducente dell’altra auto coinvolta, 46, sono indagate per omicidio stradale, un atto dovuto per consentire alla Polizia locale

di Vigevano di effettuare tutti gli accertamenti necessari. La piccola,

per effetto dell’impatto tra la Honda Jazz su cui

si trovava con una Lancia Ypsilon, è stata sbalzata dal finestrino posteriore finendo contro un palo. La bambina è spirata poco dopo al Pronto soccorso di Vigevano.

U.Z.