Diego Vallati, in bicicletta da Pavia alle città cardine dell’Europa: viaggio in solitaria di tremila chilometri

Pavia, 27 maggio 2023 - E' partito questa mattina da piazzale Ghinaglia, in Borgo Ticino, per raggiungere in bicicletta, in solitaria, le città de ‘La mia Europa’: da Pavia a Strasburgo, Shengen, Lussemburgo, Bruxelles e Maastricht, con ritorno a Pavia in un percorso ad anello di poco più di tremila chilometri, da portare a termine in 30-40 giorni.

Diego Vallati, 76 anni, è stato salutato alla partenza da un gruppo di amici tra i quali anche rappresentanti pavesi del Movimento federalista europeo e la figlia di Faliero Cani, l'amico venuto a mancare nel 2019 dopo che l'anno precedente avevano compiuto insieme l'unica 'impresa' non in solitaria ‘Dal Ticino al Danubio, pedalando lungo i fiumi d'Europa’, 2.413 chilometri pedalati in 25 giorni da Pavia al delta del Danubio nel mar Nero. Il ciclo-viaggiatore pavese Diego Vallati, nell'anno dei suoi 77 anni, dopo cinque anni torna in sella per una nuova 'impresa', ancora in solitaria. Dopo aver raggiunto due volte Capo Nord (nel 2006 e nel 2009, seguendo itinerari diversi), il record di essere stato il primo a percorrere interamente l'Iron Curtain Trail (8mila chilometri lungo l'ex-Cortina di ferro) nel 2012, nel 2014 tutto il Cammino di San Martino (da Szombathely in Ungheria fino a Tours in Francia) e nel 2016 da Pavia a Kiev passando per Chernobyl (nel trentennale del disastro nucleare), ha due dediche per il nuovo viaggio.

"La prima dedica è alla memoria di Faliero - dice Vallati alla partenza - perché questo viaggio lo stavamo progettando insieme. La seconda dedica è al mio nipotino, nato nel 2018, augurandogli un futuro da cittadino europeo".