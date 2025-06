Vigevano, facevano i dentisti ma non avevano la laurea: denunciati

Vigevano, 12 giugno 2025 – Svolgevano la professione di odontoiatri senza averne alcun titolo. Tre persone, due sorelle ed un uomo, sono state denunciate dai carabinieri di Vigevano per esercizio abusivo della professione sanitaria. L’uomo risulta anche indagato per violenza sessuale perché alla paziente che ha poi denunciato l’accaduto ai militari facendo scattare le indagini, avrebbe fatto pesanti avances promettendo un sostanzioso sconto sulla parcella in cambio di favori sessuali. L’indagine dei militari della Compagnia di Vigevano risale ad aprile a seguito della denuncia di una donna rumena che, nello studio, aveva ricevuto prestazioni dentistiche risultate di scarsa qualità.

Gli accertamenti avevano evidenziato che nessuno dei tre soggetti poteva vantare una laurea in odontoiatria e solo una delle sorelle era abilitato alla sola professione di odontotecnico. Ma la loro attività era ampia e consolidata. Durante le perquisizioni dello studio, del laboratorio odontotecnico e delle abitazioni dei tre, sono stati ritrovati strumenti ed attrezzature odontoiatriche, ricettari in bianco, timbri riferibili a medici effettivamente abilitati oltre che a cartelli cliniche e impronte dentarie. Per altre diversi pazienti ascoltati dei militari hanno confermato di aver effettuato visite, trattamenti e applicazioni di protesti da parte delle due donne in assenza di un medico abilitato, tutte per altro saldate in contanti e senza l’emissione di ricevute fiscali per evitare ogni forma di tracciabilità.