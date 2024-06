Smascherato un falso dentista in Alta Valtellina. La Guardia di finanza scopre centinaia di cartelle cliniche

Sondrio – La Gdf smaschera un falso dentista che operava da tempo in Alta Valtellina. I militari del Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Sondrio hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura nei confronti di un sedicente dentista, privo di qualsiasi titolo, operante nella provincia.

Attenta l’attività di indagine con appostamenti, pedinamenti e l’acquisizione di testimonianze da persone informate sui fatti, che ha permesso alla Procura di Sondrio di ordinare alla Finanza le attività relative al reato di esercizio abusivo della professione. "Terminata la perquisizione, eseguita al domicilio e nel luogo d’esercizio professionale del presunto finto dentista – dicono dal Comando provinciale – sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro denaro contante, documenti contabili ed extra-contabili utili alla ricostruzione dell’attività lavorativa svolta abusivamente. Sono stati posti sotto sequestro cinque locali, di cui tre adibiti a studio odontoiatrico e due dedicati all’attività professionale di odontotecnico, con attrezzatura per eseguire panoramiche dentali e centinaia di cartelle cliniche".

L’indagine conferma il ruolo della Gdf quale forza di polizia a competenza generale in materia economico-finanziaria, "dotata dei necessari strumenti per condurre una qualificata aggressione patrimoniale a ogni forma di criminalità organizzata. Il procedimento penale è in fase d’indagine preliminare e, per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà definitivamente accertata al momento di un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna".