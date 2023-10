Sicurezza sulle strade, in stato di ebbrezza 6 automobilisti sui 50 controllati a Pavia

Pavia, 9 ottobre 2023 - Ben 6 automobilisti sui 50 controllati sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida con un tasso alcolico superiore al consentito, in tre casi con anche denuncia penale, oltre che sospensione della patente per tutti. In totale sono stati 110 i punti patente decurtati per altre violazioni al codice della strada, in particolare sanzioni per guida senza cinture o uso di telefoni cellulari alla guida. Sono gli esiti, resi noti oggi, lunedì 9 ottobre, dalla Questura di Pavia, dei mirati servizi di controllo effettuati nel weekend dalla Sezione di polizia stradale di Pavia, diretta dal vice questore aggiunto Filippo Franchi. Controlli che hanno interessato tutto il territorio della provincia, con particolare attenzione al contrasto della guida in stato di ebbrezza o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

"Le operazioni - spiega la nota stampa firmata dal dirigente Filippo Franchi - hanno coinvolto anche un equipaggio composto da personale medico e infermieristico grazie ai quali è stato possibile effettuare un accurato screening delle condizioni psico-fisiche dei conducenti accertando l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope". Tra i 6 sanzionati per guida in stati di ebbrezza, che sui 50 automobilisti controllati rappresentano il 12%, più di uno su 10, anche diversi giovani e 2 neopatentati, per i quali il codice impone il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche.

"L'operazione - conclude il comunicato stampa della Polstrada - si inserisce nelle attività di prevenzione dell'incidentalità e promozione della sicurezza stradale che vede impegnata la Sezione di polizia stradale di Pavia in particolar modo negli orari notturni del fine settimana quando maggiore è il rischio di abuso di sostanze che possono alterare le capacità psico-fisiche dei conducenti".