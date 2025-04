Contributo per il plateatico, veleni su Un Lago diVino

Primavera di polemiche, quella di Sarnico dove si discute per il costo dei plateatici in vista della manifestazione “Un Lago diVino” che si svolgerà il 3 e 4 maggio prossimi. A organizzare è l’associazione Sarnicom, che ha richiesto a diverse attività commerciali 300 euro di sponsorizzazione, che comprenderanno la possibilità di estendere il plateatico in quei due giorni. Il consigliere di minoranza Giorgio Bertazzoli lamenta la richiesta di denaro. "Quest’anno, a causa dei lavori in Contrada, l’evento “Un Lago diVino” sarà spostato sul lungolago – dice - E come risponde l’Amministrazione di Sarnico guidata dal sindaco Ghigo Arcangeli? Chiedendo ai commercianti della zona 300 euro per poter semplicemente estendere il proprio plateatico in occasione dell’evento. Un evento dovrebbe portare gente ai nostri commercianti, non essere un’occasione per spillare loro denaro". L’ex primo cittadino lamenta anche il comportamento dell’associazione Sarnicom. "Sarnicom, lo ricordiamo – sottolinea Bertazzoli - rappresenta solo un terzo dei commercianti di Sarnico, e da sempre si è dimostrata un’associazione politicizzata, mai davvero rappresentativa dell’intera categoria".

Il presidente dell’associazione Sarnicom ha immediatamente espresso il proprio pensiero. "Quanto è stato dichiarato dall’ex sindaco Giorgio Bertazzoli non corrisponde a verità – dice Marzia De Tavonatti – la richiesta di sponsorizzazione è stata rivolta a numerose attività sul territorio di Sarnico a numerose aziende nei comuni limitrofi, ma non è fatto obbligo a nessuno di contribuire economicamente e l’eventuale diniego non incide sulla possibilità di operare nei giorni della manifestazione". L’associazione Sarnicom si riserva ora di perseguire le vie legali. Mi.Pr.