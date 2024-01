Conoscenza del borgo, al via iniziative per gli alunni delle scuole

Bambini e ragazzi a lezione per sconoscere meglio il territorio. Con l’inizio del 2024 scatta una serie di iniziative legate all’esplorazione del borgo di Varzi. Il progetto, nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr Borghi, prevede infatti laboratori destinati alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, grazie ai quali gli alunni potranno entrare in contatto con alcuni dei luoghi più significativi come la Torre delle Streghe, le torri di Porta Soprana e Porta Sottana e l’Oratorio dei Bianchi e dei Rossi, e giocare con la loro fantasia e creatività. Ulteriore laboratorio per le scuole primaria e secondaria sarà “I nonni raccontano“, in cui un gruppo di anziani di Varzi condivideranno la loro esperienza di vita, aneddoti e ricordi della loro infanzia e gioventù con le classi. "L’attenzione rivolta alle generazioni future è fondamentale - ha detto il sindaco Giovanni Palli -: l’educazione al rispetto e alla conoscenza del territorio in cui vivono e delle tradizioni che questo racchiude sono valorizzate attraverso questi laboratori, nei quali un ruolo speciale è svolto dai più anziani".