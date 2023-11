Coldiretti Pavia, con la “spesa sospesa” raccolti oltre 400 chili di generi alimentari

Pavia, 26 novembre 2023 – Sono stati raccolti oltre 400 chili di generi alimentari, che andranno alla Mensa del Fratello. È il risultato della "spesa sospesa" organizzata da Coldiretti Pavia in occasione della Giornata del Ringraziamento, giunta alla 73esima edizione, celebrata nella mattinata di oggi, domenica 26 novembre.

Dopo la messa nella parrocchia di Santa Maria di Caravaggio i festeggiamenti si sono trasferiti al Mercato Coperto di Campagna Amica inaugurato da Coldiretti Pavia sabato 21 ottobre in viale Golgi. Oltre alla tradizionale benedizione dei trattori, l'iniziativa benefica ha raccolto una gran quantità di prodotti a km zero, dal riso alla frutta, dalla verdura ai formaggi. "Tutti i generi alimentari raccolti con la 'spesa sospesa' - spiega Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia - andranno alla Mesa del Fratello, un'istituzione che da quarant'anni dà da mangiare a centinaia di persone bisognose".

Oltre 300 i piatti di risotto preparati per i partecipanti a conclusione dell'iniziativa. "La Giornata del Ringraziamento - dice ancora Garavaglia - è un momento importante per riflettere sul ruolo fondamentale che l'agricoltura ricopre a livello sociale, ambientale e produttivo nella nostra provincia. E noi agricoltori lo viviamo direttamente ogni giorno, perché col nostro lavoro consentiamo a tutti di portare in tavola cibo buono, giusto e sostenibile". Il consueto bilancio dell'annata agraria appena conclusa è stato tracciato da Antonio Tessari, direttore di Coldiretti Pavia: "Quest'anno il territorio pavese è stato risparmiato dalla siccità che aveva devastato le nostre campagne nel 2022, ma ha comunque dovuto affrontare altre sfide, a partire dai prezzi riconosciuti agli agricoltori che in diversi settori sono ancora al di sotto dei costi di produzione. Nel 2023 abbiamo avuto una produzione tornata nella media in quasi tutti i settori, ottima in particolare per il vino".