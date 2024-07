Codevilla, artigiano cade dal tetto di un capannone: morto il 55enne Carmelo Vitrano

Codevilla (Pavia), 20 luglio 2024 - E' caduto dal tetto di un capannone sul quale era appena salito per iniziare i lavori alle coperture. Carmelo Vitrano, 55enne artigiano edile di Voghera, è morto nella prima mattina di oggi, sabato 20 luglio, a Codevilla.

Codevilla, incidente sul lavoro in un'azienda: morto 55enne di Voghera

I soccorsi sanitari di Areu sono scattati poco dopo le 6.30 per la riferita caduta al suolo, da un'altezza di circa 7-8 metri, inviando sul posto in codice rosso non solo ambulanza e auto medica con rianimatore a bordo ma anche l'elisoccorso fatto decollare da Como.

Il capannone si trova lungo la Sp1 Bressana-Salice, nel tratto che nel territorio comunale di Codevilla prende il nome di via Strada Nuova, e dopo essere stato dismesso dalla ditta che lo occupava in precedenza doveva essere sistemato per la nuova impresa che deve insediarsi. Per il 55enne soccorso non c'è stato purtroppo più nulla da fare e dopo i tentativi di rianimarlo è stato constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Voghera, e gli ispettori di Ats competenti per gli incidenti nei luoghi di lavoro.

La dinamica dell'accaduto deve essere ancora ricostruita dagli accertamenti in corso, come le cause della caduta, ancora al vaglio. Dovrà essere verificato, come sempre in simili tragiche situazioni, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, anche per individuare eventuali responsabilità. I cantieri edili si confermano purtroppo tra i luoghi di lavoro nei quali si verificano con maggiore frequenza incidenti con conseguenze gravi o mortali.