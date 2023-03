Cilavegna, Mauro Casazza spara alla moglie e si uccide. La donna è grave

carabinieri (foto di archivio)

Cilavegna, 11 marzo 2023 Ha sparato alla moglie, Pinuccia Contin, 63 anni, poi ha rivolto verso di sé la pistola, che deteneva a scopo sportivo, e ha sparato uccidendosi. E’ accaduto oggi pomeriggio a Cilavegna. A premere il grilletto è stato un ex parrucchiere, Mauro Casazza, di 67 anni.

L’uomo, molto conosciuto in paese, era sposato da anni. La coppia non aveva figli. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, per lui non c’era più nulla da fare. La moglie invece, in condizioni gravissime, è stata trasferita all’ospedale con l’elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato gli accertamenti. La zona è stata completamente isolata.