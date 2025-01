Chignolo Po, dopo le coltellate dela moglie scoperto un locale per la produzione di marijuana: arrestato 28enne

Chignolo Po (Pavia), 29 gennaio 2025 - Nella serata di ieri, martedì 28 gennaio, i carabinieri della stazione di Corteolona e Genzone, della Compagnia di Stradella, hanno tratto in arresto M.C., 28enne italiano, per i reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo era finito in ospedale nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio, per una coltellata rimediata nell'abitazione a Santa Cristina e Bissone in una violenta lite con la moglie, 29enne pure portata al pronto soccorso nella stessa circostanza, non per ferite ma per una evidente alterazione con stato confusionale. L'uomo non aveva comunque riportato conseguenze particolarmente gravi, una ferita da taglio alla gamba, per una prognosi di pochi giorni. Ma quell'intervento dei carabinieri per la violenta lite domestica ha fatto scattare altri accertamenti.

"I militari operanti - spiega la nota stampa dei carabinieri - a seguito di perquisizione domiciliare in Chignolo Po, constatavano la presenza di un locale adibito a produzione di sostanza stupefacente e rinvenivano una cabina di essiccazione", sequestrando poco più di un chilo (1.162 grammi) di marijuana, oltre al materiale per la produzione e preparazione. L'arrestato è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.