Chignolo Po, gita scolastica sospesa: autista del pullman non in regola con i tempi di riposo

Chignolo Po (Pavia), 29 aprile 2023 - Gita scolastica fermata in partenza: l'autista del pullman non era in regola con i tempi di guida e di riposo.

La polizia locale del corpo intercomunale "Terra tra i fiumi" che fa capo a Chignolo Po, ha reso noto oggi, sabato 29 aprile, l'esito di un controllo effettuato a un bus che stava partendo dal comprensorio scolastico di Chignolo Po per una gita diretta al parco delle incisioni rupestri nel Bresciano. E' emersa un'irregolarità del conducente, che dal controllo dei tempi di guida e di riposo è risultato che nelle precedenti due settimane aveva effettuato 16 ore di riposo in meno rispetto a quelle previste dalla normativa. Ed è così scattata la sanzione, con anche la segnalazione all'ispettorato del lavoro, e l'inevitabile sospensione della partenza. La gita scolastica si è comunque poi svolta, perché la società di trasporto ha inviato un secondo autista, in regola, per lo svolgimento del servizio.

"I controlli ai veicoli e conducenti in occasione delle gite scolastiche - spiega il comandante della polizia locale, Carloenrico Gandini - sono figli di un accordo tra la Direzione Didattica e il nostro Corpo di polizia e sono pienamente finalizzati alla sicurezza stradale. E i controlli proseguiranno per tutto il mese di maggio, in cui sono previste una decina di gite. le aziende devono sapere che i bus e i relativi conducenti inviati al comprensorio di Chignolo Po, che racchiude anche i comuni di Santa Cristina e Corteolona, dovranno essere efficienti e in regola, rispettosi della normativa vigente specie in tema di tempi di guida e di riposo del conducente".

"Questo servizio - commenta il sindaco di Chignolo Po, Claudio Bovera - rappresenta un concreto ed ulteriore passo della nostra polizia locale a sostegno e garanzia della nostra comunità". E anche i genitori presenti, saputo dell'intervento a tutela della sicurezza dei propri figli in partenza per la gita scolastica, hanno ringraziato gli agenti per l'attività svolta.