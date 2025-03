Chatta usando il cellulare. Ladro glielo sfila e fugge

VIGEVANO (Pavia)Stava chattando con il cellulare quando, all’improvviso e senza che se ne avvedesse, alle sue spalle è arrivato un ragazzo in sella a una bicicletta che con una mossa rapida le ha sfilato il telefonino e si è dileguato. Tutto è avvenuto con una velocità tale che la vittima, una donna, quasi non si è resa conto dell’accaduto. L’assalto è avvenuto l’altro pomeriggio in corrispondenza del sottopasso della stazione ferroviaria, uno dei punti “caldi“ della città, non nuovo a episodi di criminalità. Erano circa le 16 quando è avvenuto quello che tecnicamente viene rubricato come furto con destrezza. E in effetti per colpire approfittando del fattore-sorpresa, strappando il telefono con l’abilità di un prestigiatore, occorre senz’altro un certa abilità.Indice che il colpevole ha una certa dimestichezza con questo tipo di reato. La vittima non ha avuto il tempo di realizzare quanto stesse accadendo, che il ladro si era già dileguato. A quel punto non ha potuto fare altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini.

U.Z.