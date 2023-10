Certosa di Pavia, furto nella casa in ristrutturazione: rubato impianto fotovoltaico

Certosa di Pavia, 14 ottobre 2023 - Non hanno neppure aspettato che venisse installato sul tetto della casa in ristrutturazione, hanno rubato tutti i componenti, ancora imballati, dell'impianto fotovoltaico. Il furto è stato messo a segno a Certosa di Pavia, in via Alzaia Pavese, nel cantiere di un'abitazione nella quale sono in corso lavori di riqualificazione energetica con il bonus del 110%. E hanno così portato via tutto: i pannelli, l'inverter (sistema di conversione) e l'accumulatore (batteria), ancora prima che venissero installati.

Abitazione vuota

Il furto è stato denunciato ieri, venerdì 13 ottobre, alla locale Stazione dei carabinieri, che hanno avviato indagini sull'accaduto, ma quando i ladri con la refurtiva erano ormai lontani, forse già da tempo. La casa è infatti momentaneamente disabitata per i lavori in corso e il furto è stato scoperto solo quando il proprietario, che nel frattempo abita altrove, è stato avvisato dagli operai che non hanno più trovato il materiale che avrebbero dovuto installare.

E nella denuncia ai carabinieri non è stato dunque possibile precisare quando il furto fosse stato messo a segno, nell'arco di più giorni e notti. Un furto che pare da addetti ai lavori, forse con la complicità di un basista o di un 'osservatore' che aveva notato il materiale lasciato nel cantiere in attesa di essere installato.