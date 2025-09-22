Cergnago, pullman di linea esce di strada: tutti salvi i 20 ragazzi a bordo e l'autista NON PRENDERE

di Stefano Zanette (x web) Cergnago (Pavia), 22 settembre 2025 - "Fortunatamente non si sono registrati feriti e tutto si è risolto solo con un grosso spavento". I carabinieri di Pavia, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari, sono intervenuti poco dopo le 7.30 di oggi, lunedì 22 settembre, sulla Sp211 a Cergnago, dove un pullman di linea è uscito di strada. Il mezzo, della società Autoguidovie, in servizio sulla tratta Pieve del Cairo - Mortara, aveva a bordo una ventina di ragazzi, tra i 14 e i 17 anni. In base alla prima ricostruzione dell'accaduto, l'autista "nell'accostarsi al margine destro della carreggiata - spiegano i carabinieri - verosimilmente a causa del fondo bagnato, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e inclinandosi lateralmente verso il campo agricolo adiacente". Temendo conseguenze gravi per i passeggeri, sul posto sono intervenuti in codice rosso i mezzi dei soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), con due ambulanze e l'auto medica con rianimatore a bordo, insieme ai carabinieri, del Radiomobile della Compagnia di Vigevano e della Stazione di Gropello Cairoli, e ai vigili del fuoco, con una squadra del distaccamento di Vigevano. La circolazione stradale è stata temporaneamente interrotta per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e la messa in sicurezza del veicolo rimasto inclinato nel dislivello tra la carreggiata e il campo adiacente, per fortuna senza ribaltarsi completamente, evitando così conseguenze più gravi. Sia l'autista che tutti i ragazzi a bordo sono riusciti a mettersi in salvo, fatti scendere dal pullman dai carabinieri e dai vigili del fuoco presenti sul posto. Un grande spavento per tutti, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito e non sono stati necessari trasporti in ospedale con le ambulanze. I carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti sull'accaduto, ma si è trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti.