Cerca di salvare il suo carico di alimentari: camionista preso a pugni a Siziano

Siziano, 23 maggio 2024 – Era fermo con il suo tir in via Monte Bianco, nella zona industriale di Siziano, quando si è accorto che tre persone stavano tentando di forzare il rimorchio. L’episodio si è verificato questa notte tra l’1 e l’1,30, quando un trasportatore spagnolo che non si sa se stesse riposando o fosse in attesa di scaricare i generi alimentari che doveva consegnare, era fermo. Appena si è accorto della presenza di qualcuno che cercava di aprire il suo camion, l’uomo è sceso e ha chiesto che cosa stessero facendo.

Per tutta risposta è stato preso a cazzotti, poi i tre che erano a volto scoperto sono risaliti sull’utilitaria bianca con la quale presumibilmente erano arrivati, e sono scappati. Ai carabinieri di Siziano che sono intervenuti il camionista ha fornito una dettagliata descrizione dei tre malviventi che hanno tentato di rapinarlo.

Non è la prima volta che i camion fermi nella zona industriale vengono presi d’assalto. Anche due anni fa un camionista che stava dormendo nella cabina sul suo camion, è stato svegliato da rumori sospetti. In quel caso i ladri avevano già aperto il portellone del rimorchio e, quando il camionista se n’è accorto, è stato aggredito e malmenato dai malviventi, che lo hanno lasciato a terra dolorante per fuggire a mani vuote. Al trasportatore spagnolo, fortunatamente è andata meglio, l’aggressione in questa occasione è stata meno violenta.