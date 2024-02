Centrale acquisti Maugeri. Inizia la digitalizzazione

Parte da Pavia la digitalizzazione della centrale acquisti di Maugeri, gruppo leader nella medicina riabilitativa, presente in 6 regioni con 18 istituti e 4mila professionisti. Ultimo step di questo processo è l’implementazione di una piattaforma, realizzata con tecnologia Jaggaer, per la gestione integrata dell’albo fornitori, costituito da circa 1.500 partner che ha registrato al portale il 25% dei fornitori. "Le sfide che la sanità oggi ci pone hanno reso necessario intraprendere un percorso evolutivo e di innovazione - spiega Annalisa Andaloro, direttore acquisti -. Tale percorso garantisce inoltre l’accessibilità alle informazioni, in conformità ai principi di trasparenza sanciti nel nostro Codice etico". "Per Maugeri la catena di fornitura riveste un ruolo determinante, dovendo perseguire finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente verso le persone, la comunità e il territorio - aggiunge Giuseppe Fraizzoli, ad del gruppo -. Siamo sinonimo di cura e innovazione".

M.M.