Cavallerizza del Castello. A rischio il maquillage

I lavori sono stati sospesi durante il periodo delle ferie e non sono ancora ripresi. E’ a rischio il cantiere per la ristrutturazione della Cavallerizza del Castello uno degli spazi più importanti dell’area del maniero cittadino e fulcro dell’attività culturale ed associativa della città. Per il sindaco Andrea Ceffa si tratta di "questioni di natura tecnica che sono in fase di approfondimento".

Quello che è certo è che la data di consegna dei lavori, il 20 agosto, non è stata rispettata e questo, tra gli altri effetti, ha avuto quello di far spostare la Rassegna Letteraria al teatro Odeon di via Berruti. L’intervento alla Cavallerizza è un‘opera da600 mila euro, 500mila dei quali a carico della regione e la restante parte del Comune che prevede il consolidamento della parte lignea della copertura, interventi murari nell’area perimetrale e l’adeguamento tecnologico con l’installazione di impianti di ultima generazione. La spiegazione dello stop arriva dalla Marzano Building srl, la società milanese che si è aggiudicata l’appalto. "Per noi si potrebbe riprendere subito – spiega Alessando Marzano, il direttore tecnico – ma sono necessari i fondi che il Comune non ci ha versato". Soldi che derivano dal fatto che, a fronte di una previsione di ponteggio per una superficie complessiva di 2 mila metri, ne sono stati posizionati per oltre 5 mila. "Abbiamo a più riprese scritto all’amministrazione comunale per segnalare questa discrepanza – spiega ancora Marzano – ma non abbiamo ricevuta alcuna risposta". E con essa nessun ulteriore stanziamento di denaro. L’azienda ha provveduto anche ad incaricare un tecnico per la perizia asseverata.

Una mossa che, non è difficile immaginarlo, che può precedere un possibile contenzioso legale dal quale cautelarsi. La maggior spesa che graverà sulle casse comunali è stimata in 70-80 mila euro.