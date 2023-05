Cava Manara, tenta di saldare uno sgabello e i pantaloni prendono fuoco: anziano ustionato. E’ grave

Cava Manara (Pavia) - Le scintille della saldatrice gli hanno incendiato i vestiti che indossava, provocandogli ustioni gravissime. Un pensionato di 88 anni, ex fabbro, è stato trasportato con l'elisoccorso al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Genova in condizioni valutate molto critiche. L'allarme è scattato nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio, poco dopo le 10, in via Garibaldi a Cava Manara, dove l'anziano abita e dove c'è anche il laboratorio di fabbro ora usato da figlio.

Inizialmente era stato ritenuto un infortunio sul lavoro, ma il grave incidente è stato invece domestico. Approfittando proprio della momentanea assenza del figlio, l'88enne è sceso dall'abitazione al garage-laboratorio per saldare le gambe metalliche di uno sgabello. Un lavoretto che evidentemente l'anziano riteneva di essere ancora in grado di fare, ma che ha avuto conseguenze devastanti, con i pantaloni che hanno preso fuoco per le scintille della saldatrice e con le fiamme che in breve si sono estese agli altri vestiti trasformando il pensionato in una torcia umana.

I soccorsi sanitari dell'Areu sono arrivati sul posto sia con l'ambulanza che con l'auto medica, con il rianimatore a bordo, ed è stato chiamato anche l'elicottero che ha poi trasportato il ferito nel centro specializzato a Genova. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il garage-laboratorio dov'è avvenuto l'incidente e i carabinieri della Compagnia di Pavia hanno escluso eventuali responsabilità di terzi, accertando le cause accidentali dell'infortunio domestico.