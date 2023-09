Castello D’Agogna, operaio precipita per dieci metri dal tetto di un capannone: è gravissimo

Castello D’Agogna (Pavia) – Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina in provincia di Pavia, a Castello D’Agogna. Poco dopo le 10 in via Giovanni Pascoli 2, all’interno dell’azienda Gestioni Industriali, un uomo di 39 anni è precipitato dal tetto di un capannone. Un volo di circa dieci metri. Gravissimo il ferito: è stato soccorso già in arresto circolatorio, con traumi in tutto il corpo. è stato portato in codice rosso al San Matteo di Pavia. Sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica, l’ambulanza e anche carabinieri e Ats per le indagini di rito sull’accaduto.