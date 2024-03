Ladri di rame in azione a Cassolnovo: rubati 500 metri di cavi elettrici

Cassolnovo (Pavia), 26 marzo 2024 - Cinquecento metri di cavi elettrici in rame. È il bottino del furto messo a segno nella notte ai danni di una ditta di Cassolnovo che si occupa di illuminazione stradale. I predoni dell'oro rosso l'hanno presa di mira proprio per il materiale tenuto nel deposito, in via IV Novembre a Cassolnovo, dove sono entrati dopo aver anche tagliato la recinzione.

Una banda probabilmente composta da più persone e attrezzata anche con un mezzo per il trasporto dell'ingombrante refurtiva, d'interesse per i ladri non certo per il materiale elettrico in sé ma per il prezioso metallo contenuto all'interno, che viene estratto dai cavi per essere rivenduto sul mercato illecito. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili.

Con tutta probabilità ladri specializzati in furti di rame e in particolare da stabilimenti di ditte, che potrebbero già essere entrati in azione con simili modalità, anche fuori dal territorio provinciale, considerando che la zona nella quale hanno messo a segno l'ultimo colpo è all'estremo Nord-Ovest della provincia di Pavia, al confine con quelle di Novara e di Milano.