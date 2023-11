Casorate Primo, spaccata notturna in un bar: rubati i soldi da un cambiamonete

Casorate Primo (Pavia), 8 novembre 2023 - Hanno usato un furgone rubato per sfondare la vetrata laterale ed entrare nel bar, rubando i soldi da un cambiamonete. La spaccata è stata messa a segno nella notte tra lunedì e ieri, martedì 7 novembre, quando è stata poi denunciata alla locale Stazione dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere della videosorveglianza.

Un Fiat Doblò bianco, dalla targa risultato rubato nel Milanese, è arrivato nella notte in via Motta Visconti a Casorate Primo ed è stato usato in retromarcia per sfondare la vetrata laterale del bar La Plaza Cafè, presso il Conad superstore. E' scattato subito il sistema d'allarme e i due malviventi, incappucciati per nascondere i volti e non essere riconoscibili nelle immagini delle visibili telecamere, si sono comunque introdotti nel bar, forzando un cambiamonete e prendendo i soldi contenuti, per una bottino ancora da quantificare con precisione, stimato fra i 3mila e i 4mila euro circa.

Con la sirena dell'antifurto in azione, i ladri certo sapevano di avere poco tempo prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. E preso il bottino sono subito risaliti sul furgone, evidentemente non rimasto danneggiato nella spaccata, e sono fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce.