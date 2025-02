Casorate Primo, auto distrutta dalle fiamme: danneggiato anche l’ingresso di un negozio

Casorate Primo (Pavia), 19 febbraio 2025 - Non solo l’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme, ma il rogo ha anche annerito la facciata dell’edificio di fronte al quale era parcheggiata, danneggiando in particolare l’ingresso di un esercizio commerciale.

I vigili del fuoco di Pavia, con in supporto anche personale del locale Distaccamento Volontari, sono intervenuti nella mattinata di oggi, mercoledì 25 febbraio, in via Garibaldi a Casorate Primo. All’origine dell’incendio dell'automobile pare esserci una causa accidentale, anche se dovrà essere verificata dagli accertamenti in corso.

Per fortuna non sono state coinvolte persone e non è stato dunque necessario l'intervento anche dei soccorsi sanitari di Areu, perché nessuno è rimasto ferito. Ma i danni non sono stati limitati all'auto, che è andata completamente distrutta, vista la vicinanza, appena al di là dello stretto marciapiede, della saracinesca con l'ingresso del negozio, che è stato danneggiato insieme all'intero muro del palazzo.

“L’incendio ha interessato anche l'ingresso di un locale adiacente”, confermano i vigili del fuoco nella nota diramata dal Comando provinciale di Pavia. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale del Comune di Casorate Primo, senza che fosse necessario allertare anche i carabinieri della locale Stazione.