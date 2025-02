Ladrirago, furto alla scuola media: rubati 50 computer portatili

Lardirago (Pavia), 18 febbraio 2025 - Ladri di computer alla scuola media di Lardirago. Sono entrati in azione, probabilmente di notte, nello scorso weekend, con il furto scoperto alla riapertura di ieri, lunedì 17 febbraio, e denunciato alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Pavia.

L'edificio scolastico non è dotato né di sistema d'allarme antifurto né di impianto di videosorveglianza. Gli ignoti malviventi si sono introdotti nella scuola secondaria di primo grado, in via Alessandro Manzoni a Lardirago, forzando una porta d'ingresso. Non ladri di monetine interessati ai soldi in contanti contenuti nei distributori di snack e bevande, come spesso accade nelle scuole e in altri edifici pubblici. In questo caso invece l'obiettivo erano le dotazioni informatiche utilizzate per la didattica: hanno portato via tutti i 50 computer portatili. Con un danno notevole, sia per il valore economico dei pc, non quantificato con precisione in sede di denuncia ma ipotizzabile con approssimazione sul migliaio di euro ciascuno, sia per aver privato l'istituto scolastico, e quindi gli studenti, degli strumenti informatici utilizzati quotidianamente per l'attività didattica.

Una tipologia di furto purtroppo abbastanza diffusa. Solo all'inizio del novembre dello scorso anno, anche il liceo scientifico Omodeo di Mortara era stato derubato di 40 notebook, di cui 13 MacBook, con i malviventi in quel caso entrati forzando una finestra.