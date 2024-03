Casa violata in pieno giorno. Malviventi in fuga con soldi e due flessibili

Non hanno trovato gioielli d’oro, “solo“ 200 euro circa in contanti. Ma hanno approfittato del furto per procurarsi degli attrezzi che potranno utilizzare per mettere a segno successivi colpi. I ladri, entrati in azione lunedì mattina in una casa indipendente in via Dosso a Breme, hanno infatti rubato anche due flessibili, utensili da lavoro del proprietario derubato. Sono entrati nell’abitazione forzando la porta finestra della cucina e hanno messo tutte le stanze a soqquadro, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, rientrati verso le 11 dopo essere usciti poche ore prima, alle 8 circa. Sul furto stanno indagando i carabinieri.

S.Z.