Incidenti con animali. I dati sono dimezzati

Primo report del 2025 dell’attività svolta dalla Polizia provinciale guidata dal commissario capo Piermario Pollieno che per il mese di gennaio ha potuto contare su due ufficiali, nove agenti e sette guardie volontarie. Il dato che subito balza all’occhio riguarda il numero, quasi dimezzato rispetto alla media, degli incidenti stradali accertati causati da animali selvatici o che in vario modo li hanno visti coinvolti. In tutto sono stati trenta, dei quali 12 con altrettanti cervi, 8 con caprioli e 6 con la volpe. Si sono registrati inoltre incontri troppo ravvicinati con un tasso e con faina e due che non possono non strappare un sorriso: in un caso l’incidente stradale avrebbe infatti imposto la constatazione amichevole con un gufo reale (per altro ferito nell’impatto e curato al Cras, il Centro recupero animali selvatici di Ponte in Valtellina) e nell’altro con un piccione. Nove sono stati gli animali morti e smaltiti, mentre 18 quelli conferiti alla sede sondriese dell’Izsler, l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna: tra questi un asino, sette passeri, due cinghiali, cinque caprioli e tre volpi. A parte due caprioli, alla "clinica" degli animali selvatici di Ponte lo scorso mese di gennaio sono giunti soltanto volatili: gheppio, cornacchia nera, pettirosso, tortora, merlo e il già citato gufo reale. Discorso simile anche per gli animali in difficoltà recuperati e rimessi in libertà. Oltre alle due faine, a un camoscio e a un capriolo, si contano un rapace, l’astore, uno sparviere, un fagiano e un gabbiano reale che con tutta probabilità deve aver perso la strada per il mare. Abbattute 15 nutrie.