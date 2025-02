Resta incastrato in un’inferriata. Capriolo salvato

Disavventura per un capriolo ieri pomeriggio nel comune di Dumenza. Intorno alle 14.30 i vigili del fuoco di Luino sono intervenuti in via Vignone per liberare l’animale rimasto incastrato in un’inferriata. Il capriolo, probabilmente spaventato e disorientato, non riusciva a liberarsi autonomamente, rendendo necessario l’intervento delle squadre di soccorso.

Per tranquillizzarlo e ridurre il suo stato di agitazione, i soccorritori gli hanno coperto gli occhi e sono così riusciti a liberarlo per mezzo di un divaricatore idraulico utilizzato per allargare le sbarre di ferro. L’animale, una volta salvato, è stato poi affidato al personale della polizia provinciale che lo ha portato dal veterinario per le cure necessarie