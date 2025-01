Notte di furti in cantina a Pavia: non solo soldi ma anche bottiglie di vino

Pavia, 14 gennaio 2024 - Ladri in azione, nelle cantine di un palazzo a Casorate Primo e in una casa indipendente a Ferrera Erbognone. Dopo il simile colpo messo a segno la scorsa settimana, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio in via Aguzzafame a Vigevano, probabilmente altri ladri con un identico obiettivo hanno preso di mira le cantine di un condominio in via De Gasperi a Casorate Primo.

I proprietari se ne sono accorti nel pomeriggio di ieri, lunedì 13 gennaio, sporgendo denuncia ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia. I ladri, in azione probabilmente di notte, hanno forzato le porte e aperto 4 cantine dello stesso palazzo, rubando anche in questo caso quello che hanno trovato, in particolare bottiglie di vino e scorte di generi alimentari in scatola.

Hanno invece portato via circa 200 euro in contanti gli autori di un altro furto, in un'abitazione in via Gramsci a Ferrera Erbognone. Approfittando dell'assenza dei padroni di casa, tra le 9 e le 14 di ieri, lunedì 13 gennaio, hanno forzato la porta finestra della sala sul retro dell'abitazione.

Una volta entrati, hanno messo tutto a soqquadro, in cerca di qualcosa di prezioso da rubare. Ma non c'erano gioielli d'oro o altri oggetti di particolare valore e si sono così accontentati dei pochi contanti trovati. Sul posto sono poi stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con personale della Stazione di Pieve del Cairo, della Compagnia di Voghera.