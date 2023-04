Cantiere sulla Provinciale Interruzioni verso Pavia

Proseguono i lavori di asfaltatura di via Turati, il tratto della strada provinciale 35 che dall’Oltrepo e dalla Lomellina porta a Pavia. Dopo lo stop alla circolazione per i veicoli diretti al capoluogo che ieri, una volta arrivati alla rotonda del commerciale, si trovavano il percorso bloccato dai new jersey e dovevano entrare all’interno del centro abitato o imboccare la tangenziale, in serata le auto potevano procedere per Pavia. E con ogni probabilità anche oggi lo potranno fare, ma non sarà facile. Per posare l’asfalto, infatti, viene prima rimosso il precedente e il manto risulta dissestato. Se il meteo consentirà di continuare i lavori, anche oggi sarà una giornata difficile tra restringimenti e interruzioni perché la corsia in uscita da Pavia è stata riasfaltata, mentre sul lato delle concessionarie è stato completato solo un piccolo pezzo fino all’autolavaggio. Intanto c’è già chi critica i lavori perché l’asfalto posato non sarebbe liscio, ma presenterebbe gli avvallamenti che ricalcano i precedenti. M.M.