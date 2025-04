Candia Lomellina, si trincia il braccio con una lamiera d’acciaio: ferita operaia

Candia Lomellina, 16 aprile 2025 – Infortunio sul lavoro nello stabilimento di una ditta di lavorazione dell'acciaio. Una donna di 46 anni, mentre stava lavorando proprio a una lamiera di acciaio, ha riportato un profondo taglio sul braccio destro. I soccorsi sono scattati poco prima delle 10.30 di oggi, mercoledì 16 aprile, e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso di Areu, con un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, e l'auto medica con il rianimatore a bordo.

Inizialmente era stato allertato anche l'elisoccorso, ma poi l'intervento dell'elicottero non è stato ritenuto necessario. La vittima per fortuna non aveva perso conoscenza e non risulta essere in pericolo di vita, ma ha perso anche molto sangue ed è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Vigevano, dove è stata sottoposta alle cure del caso. I medici sono subito intervenuti per cercare di limitare le conseguenze fisiche, nella speranza che possano non essere permanenti.

Nello stabilimento, in via Mazzini a Candia Lomellina, sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, della compagnia di Vigevano, e gli ispettori dell'Ats di Pavia, competente per gli infortuni sul lavoro. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Come sempre accade in simili circostanze, dovrà essere verificato il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto utilizzo delle adeguate protezioni, necessarie per i dipendenti che operano con macchinari e materiali, a seconda delle diverse mansioni e dei rischi conseguenti.

Per fortuna l'allarme è scattato tempestivamente e i colleghi hanno subito attivato le procedure previste in questi casi per scongiurare conseguenze ancor più gravi per la lavoratrice coinvolta e purtroppo rimasta ferita.