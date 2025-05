Campagna Amica: festa finale con gli alunni ai giardini Malaspina

Hanno colorato di giallo Coldiretti i giardini Malaspina, che per l’occasione si sono trasformati in una maxi-fattoria didattica a cielo aperto. Oltre 300 studenti delle scuole pavesi hanno partecipato alla festa finale del progetto “EduCA – Educazione alla Campagna Amica“. I bambini che si sono riuniti al parco erano una rappresentanza degli oltre 2.500 ragazzi di tutta la provincia, che durante l’anno scolastico hanno seguito le lezioni tenute in classe dagli esperti di Coldiretti Pavia.

Tra giochi a tema agricolo e laboratori didattici sui prodotti della terra tenuti dalle aziende agricole di Coldiretti, con focus dal miele al latte, dalla pasta al riso, c’è stato spazio anche per solidarietà, con la presentazione del libro “I racconti di SuperChicco Carnaroli“. Il volume raccoglie i disegni e i racconti inventati dagli studenti pavesi che hanno come protagonista SuperChicco Carnaroli, il supereroe del riso, la mascotte del progetto per la celebrazione degli 80 anni dal Carnaroli classico.

"Il libro – ha detto la presidente di Coldiretti Pavia Silvia Garavaglia –, sarà presto in distribuzione nei mercati di Campagna Amica e le offerte raccolte saranno devolute agli Amici del Sorriso, la no-profit che conforta i bimbi ricoverati al San Matteo".