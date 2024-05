Camion esce di strada e si ribalta. Autista illeso, nessun ferito. Provinciale bloccata cinque ore

Camion lunghi e pesanti, che percorrono stradine di campagna strette e con gli argini dei fossati d’irrigazione impregnati dalle abbondanti precipitazioni di questa primavera piovosa. Con il rischio di cedimento delle banchine stradali se le ruote dei mezzi pesanti finiscono sull’erba. Un rischio che si è concretizzato ieri mattina, quando la strada provinciale secondaria che collega Battuda a Trivolzio è rimasta bloccata per cinque ore proprio per l’uscita di strada di un mezzo pesante. Per fortuna il camionista non è rimasto ferito, sceso indenne dal suo Tir, senza che fosse necessario l’intervento dei soccorsi sanitari.

È invece intervenuta la polizia locale, sia per i rilievi del sinistro che per le necessarie deviazioni viabilistiche causate dal camion fermo che impediva la circolazione. Gli accertamenti sulle cause dell’accaduto sono ancora in corso, ma s’è trattato comunque di un’uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti e senza feriti. Lungo e delicato è stato l’intervento con mezzi adatti a spostare il pesante camion che s’era inclinato in modo pericoloso su di un fianco, rischiando di ribaltarsi completamente, poi spostato senza ulteriori danni.

Nella notte precedente, ancora un mezzo pesante è stato coinvolto in un altro incidente stradale, sulla Sp2 tra Landriano e Vidigulfo, vicino al ponte sul Lambro Meridionale. Era da poco passata la mezzanotte quando i soccorsi sanitari di Areu sono stati allertati per presunte gravi conseguenze, con l’invio di un’ambulanza in codice rosso, ma per fortuna l’unica persona coinvolta, un uomo di 48 anni, se l’è cavata senza che fosse necessario il trasporto in ospedale.

Stefano Zanette