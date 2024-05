Cade nel Po. Salvata su un isolotto

È caduta nelle acque del Po non lontano dal ponte di Torre Beretti, con la piena in arrivo. Non è ancora chiaro come la donna, 55 anni, ieri intorno alle 13, sia finita nel fiume e come abbia poi raggiunto un isolotto di ghiaia a poche decine di metri di distanza. Lì è riuscita a richiamare l’attenzione di un passante che ha dato l’allarme. Sul posto dalla sponda lombarda sono arrivati i vigili del fuoco di Mede oltre a quelli di Alessandria con una barca. I tentativi di raggiungerla però non sono riusciti e così è stato necessario chiedere l’intervento dell’elisoccorso del capoluogo piemontese, dal quale si è calato un soccorritore con il verricello che ha imbragato la donna e l’ha portata a bordo. La 55enne, che non sembra aver subìto conseguenze dall’accaduto, è stata comunque trasferita per accertamenti all’ospedale di Alessandria.