Trovato un cadavere nel Po: potrebbe essere l’uomo caduto dal Ponte Coperto di Pavia

Nella serata di giovedì un cadavere è stato rinvenuto nel fiume Po, all’altezza di Isola Serafini, nel tratto tra Piacenza e Cremona. Il corpo potrebbe essere quello dell’uomo di 48 anni caduto dal Ponte Coperto di Pavia, sul Ticino, lo scorso 8 novembre. A confermarlo, ci sarebbe un documento ritrovato in una tasca interna della giacca.

A fare la scoperta sono stati alcuni addetti dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fiorenzuola (Piacenza) e Monticelli (Piacenza) e i vigili del fuoco per il recupero del corpo. Nei prossimi giorni verrà eseguita un’autopsia per accertarne l’identità.