Broni, paura nel parcheggio del super: le puntano la pistola alla testa e la rapinano

Broni, 13 novembre 2023 – Minacciata con la pistola puntata alla testa. E rapinata della borsetta, che conteneva solo poco più d'un centinaio di euro. La vittima, una donna di 59 anni, era sulla sua auto, ferma nel parcheggio di un supermercato sulla via Emilia a Broni, verso le 6.30 del mattino, in attesa di una collega per andare al lavoro insieme.

Si sono invece avvicinati tre sconosciuti, con i volti parzialmente coperti con cappucci, uno armato di pistola. L'hanno minacciata, non solo mostrando la pistola in pugno ma putandogliela alla testa, intimandole di consegnare la borsa. La donna non ha neppure avuto la possibilità di tentare una reazione, terrorizzata da quell'arma puntata con decisione.

Non c'è ovviamente la certezza che fosse una pistola vera, potrebbe anche essere stata una riproduzione ma non aveva certo segni evidenti come il tappo rosso obbligatorio proprio per distinguere le armi finte da quelle vere, eventualmente tolto per farla sembrare appunto una vera e pericolosa pistola. Sta di fatto che appena la vittima ha ceduto alle minacce e consegnato la borsetta, i tre sono subito fuggiti salendo a bordo di un'auto grigia e allontanandosi prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine.

La donna ha chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della compagnia di Stradella, che hanno avviato indagini sull'accaduto.