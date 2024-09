Broni, tenta di rubare delle tende da sole e finisce ai domiciliari. Trovato fuori casa, nuovamente arrestato

Broni (Pavia), 26 settembre 2024 - I carabinieri lo hanno intercettato fuori di casa, a piedi, neppure troppo lontano, ma comunque in violazione degli arresti domiciliari. F.B., 49enne di nazionalità romena, è stato nuovamente arrestato, questa volta per il reato di evasione: oggi, giovedì 26 settembre, in Tribunale a Pavia, l'arresto è stato convalidato e il Gip ha confermato la misura cautelare della detenzione ai domiciliari.

Era stato in precedenza arrestato per tentato furto, verso le 21 dello scorso 14 agosto, sorpreso in flagranza in via Dante Alighieri a Broni mentre era intento a smontare delle tende da sole esterne a un'abitazione. Una vicenda anomala e particolare, con il tentato furto che era poi emerso essere un gesto motivato dal fatto che il 49enne aveva effettuato una riparazione a quelle tende, che a suo dire non gli sarebbe stata pagata.

Nei suoi confronti era anche stato emesso un ordine restrittivo, con divieto di avvicinamento alla persona che veniva tormentata, sempre per il pagamento di quella riparazione. L'uomo aveva però violato il divieto di avvicinamento e il provvedimento era stato così aggravato con la detenzione domiciliare, che però non ha rispettato e deve ora rispondere anche del reato di evasione.