Bressana Bottarone, omicidio Enore Saccò: tre restano in carcere, uno rimesso in libertà

Bressana Bottarone (Pavia), 16 marzo 2024 - Tre restano in carcere, uno scarcerato. Dopo gli interrogatori di ieri, il Gip oggi ha deciso le misure cautelari per i quattro fermi del pm eseguiti dai carabinieri per l'omicidio e l'occultamento con incendio del cadavere di Enore Saccò, 75enne di Bressana Bottarone.

Custodia cautelare in carcere disposta per Omar Cosi, il 35enne gestore del bar Il Clan dello Zarro in piazza Marconi, l'unico per il quale resta l'accusa di omicidio volontario. Restano in carcere anche Davide Del Bo, 40 anni, e Sohal Nakbi, tunisino 26enne, entrambi però accusati 'solo' di incendio e distruzione di cadavere. Cadute invece tutte le accuse nei confronti di Antonio Berdicchia, 30enne, che è quindi stato scarcerato.

Il giudice Luigi Riganti ha evidentemente valutato come veritiere le ricostruzioni dei fatti fornite dagli indagati negli interrogatori, almeno per quel che riguarda i ruoli nella vicenda.

Omar Cosi aveva infatti ammesso di essere andato a casa di Saccò, per un presunto debito relativo all'immobile del bar di proprietà della vittima, e di averlo colpito a pugni, pur giustificando la morte come conseguenza della caduta a terra.

Non avrebbe partecipato materialmente all'omicidio Davide Del Bo, che ieri si era avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip, pur presente nella villetta di via Gramsci, ma allontanandosi dopo il primo tentativo, definito "maldestro", di nascondere il cadavere sul furgone della vittima.

Sohal Nakbi avrebbe ammesso di essere arrivato solo successivamente per incendiare la casa di Saccò, senza aver partecipato all'omicidio. Antonio Berdicchia aveva invece negato ogni addebito, coinvolto marginalmente solo per tenere in casa dei sacchi che gli amici volevano nascondere, ma restituendoli dopo pochi giorni.

Le indagini sull'accaduto sono comunque ancora in corso "per sottoporre a verifica gli elementi raccolti - come spiegato dalla Procura - tramite rilievi ed accertamenti tecnici e scientifici, anche sol supporto del Reparto carabinieri investigazioni scientifiche di Parma".