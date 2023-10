Borgo Priolo, rubano mille euro alle slot machine senza farsi notare: due denunciati

Borgo Priolo (Pavia), 10 ottobre 2023 - Sono stati denunciati dai carabinieri, per furto aggravato. Si tratta di due uomini di nazionalità romena, un 38enne residente a Borgo Priolo e un 45enne residente a Borgoratto Mormorolo, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di un episodio che risale allo scorso febbraio, sul quale hanno indagato i militari della Stazione di Montalto Pavese, della Compagnia di Stradella.

Il furto era stato messo a segno all'interno del bar Tendenza di Borgo Priolo, dov'era stata manomessa la serratura della gettoniera di una video-slot, rubando denaro per una somma complessiva di circa mille euro in contanti. I ladri erano stato abili non solo nel mettere a segno il colpo senza farsi notare né dai gestori del bar né da altri avventori, agendo mentre fingevano di giocare alle slot, ma anche evitando di lasciare segni evidenti della manomissione alla serratura.

Il furto non era stato infatti scoperto subito, ma era emerso solo successivamente, per l'intervento di un controllo tecnico da parte di personale addetto alle video-slot. Denunciato quindi alla locale Stazione dei carabinieri, le lunghe e articolate indagini hanno portato a identificare i due presunti responsabili, che ora sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso.