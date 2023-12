Bit 2024, turismo protagonista a Milano: quando, dove e tutte le novità

Milano, 14 dicembre 2023 – Sostenibile, consapevole, personalizzato e tecnologico. Con destinazioni da sogno, dall'oceano Indiano ai Caraibi, da Cuba allo Sri-Lanka alle Barbados. E l'Italia rappresentata da nord a sud. E' questo il nuovo turismo protagonista della 44esima edizione della Bit Milano 2024 che si terrà dal 4 al 6 febbraio all'Allianz MICo, il centro congressi di Fiera Milano. Piattaforma di relazioni e di business per gli operatori del settore e osservatorio sui trend di viaggio, accende ogni anno i riflettori su questo comparto ricco. Sarà un'edizione all'insegna di grandi ritorni e tante novità. Quest'anno, per esempio, la Bit ha chiuso una partnership strategica con la catena di agenzie di viaggio Welcome Travel Group (i cui soci sono Alpitour e Costa Crociere).

Tre le aree tematiche in cui sarà suddivisa la fiera: leisure (tempo libero) con le proposte delle destinazioni e degli operatori, BeTech per i servizi digitali e social e Mice Village interamente dedicato al business travel. Ci saranno gli stand degli espositori che propongono viaggi e destinazioni sia per un turismo mainstream, con le migliori città e località di villeggiatura, mare, montagna, enogastronomia, honeymoon, sia per quel turismo esperienziale e personalizzato in aumento nelle ultime stagioni: da quello slow, eco, a quello active, di prossimità, long haul, di esclusività e taylor made. Ci sono l'offerta delle Regioni e enti locali Italiani, classici tour e destinazioni top al mondo per unicità e bellezza dei luoghi, ma anche borghi medievali, percorsi e cammini da fare a piedi o in mountain bike, visite ai luoghi meno noti e ancor più affascinanti, come la Basilicata e le sue incredibili foreste, i luoghi carsici del Friuli Venezia Giulia, la Napoli nascosta e sotterranea della Campania, le Ville Palladiane del Veneto. Dall’estero invece sono molte le novità, a cominciare da Cina e Giappone e la città di Tokyo.

In Bit non mancano poi le destinazioni da sogno, dall’oceano Indiano ai Caraibi, da Cuba allo Sri-Lanka alle Barbados, fino al centro-Sud America con Uruguay, il Nicaragua e gli stati di Ceara e Fortaleza dal Brasile. Novità assoluta di quest’anno è l’adesione dell’Agenzia per il Turismo del Centro America (in rappresentanza di Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana). Tra le destinazioni più conosciute invece trovano posto i Paesi che si affacciano sul mediterraneo, come Algeria, Tunisia, Croazia e Formentera. Confermato anche format di eventi Bringing Innovation Into Travel che propone un ricco palinsesto per approfondire trend attuali, workshop formativi gli operatori e agenti di viaggio,

Dati e tendenze

Nonostante il clima di incertezza geopolitica internazionale, la voglia di viaggiare non manca, in Italia e nel mondo. Come riferito dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, il turismo mondiale ha fatto progressi significativi, con un recupero del 90% sul 2019. L'Europa ha fatto ancora meglio accogliendo 550 milioni di turisti internazionali nei primi nove mesi del 2023, rappresentando il 56% del totale globale e superando abbondantemente il 2019.

La domanda intraregionale e la forte richiesta proveniente dagli Stati Uniti, contribuisce a muovere un'industria ricca su più livelli, che in particolare in Italia ha un valore di 255 miliardi di euro, ovvero 13% del Pil.

Il nostro Paese quindi si conferma per l’estero tra le mete preferite: se nel 2022 si posizionava quarta per numero di presenze (il 14,5% di quelle registrate nell’intera Ue in quell’anno), dopo Spagna (16,6%), Francia (16,3%) e Germania (14,7%), dopo il primo semestre del 2023 sale al secondo posto, in coda solo alla Spagna.