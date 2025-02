Belvedere intitolato a monsignor Bordoni

È stato intitolato a monsignor Carlo Bordoni il belvedere tra il ponte coperto e la statua della lavandaia. Prete, giornalista e direttore de “Il Ticino“ per 33 anni, cappellano al collegio San Giorgio e del carcere, uomo della Resistenza a fianco dei partigiani, intellettuale, il monsignore è stato uno dei sacerdoti più amati della diocesi. Nato il 29 ottobre 1916, è morto l’11 febbraio 2006 all’ospedale di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza. Per intitolargli una via era stata presentata una mozione in consiglio comunale: "È stato un protagonista che ha svolto con grande dignità il suo magistero" si legge nella motivazione.