Battesimo per il Butalà. Proposta gastronomica firmata dall’Alto Oltrepò

Dal “matrimonio“ tra le patate De.co. del Brallo e il tartufo nero di Menconico nasce il piatto che rappresenterà l’Alto Oltrepò. È il Butalà, uno gnocco rigato con ripieno di patate del Brallo, uova, farina, tartufo e condimento a base di burro e tartufo. La nuova proposta gastronomica è stata presentata ieri in Regione dagli assessori all’Agricoltura Alessandro Beduschi e al Turismo Barbara Mazzali insieme al sindaco di Menconico Donato Bertorelli, fautore dell’iniziativa che ha unito 15 operatori dell’Appennino pavese. "Menconico è tra i più grandi produttori in Lombardia di tartufo nero estivo – ha detto Bertorelli –. L’operazione oltre a incrementare le presenze turistiche vuole aumentare la produzione di tartufo attraverso le tartufaie coltivate e trasformare in loco il tartufo con il marchio Oltrepò".