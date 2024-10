La banda del tombino torna a colpire nel Pavese. Quattro colpi in poche ore

Pavia, 10 ottobre 2024 – Quattro colpi in poco più di due ore ottenendo un bottino di circa 300 euro e causando danni ingenti. La banda del tombino è tornata a colpire nella notte tra ieri e oggi e lo ha fatto attraverso quattro spaccate in altrettante farmacie secondo un preciso itinerario.

Il tour compiuto verosimilmente dalla stessa gang è partito all’1,30 da Castelletto di Branduzzo dove ha sfondato con un tombino la vetrina della farmacia di via Vallone, ma non è riuscita ad entrare. Alle 2,15 è accaduta la stessa cosa alla farmacia Tre Re di via Togliatti a Cava Manara. In questo caso, dopo aver sfondato la vetrina i malviventi sono riusciti a introdursi e hanno portato via dalla cassa una decina di euro. Da Cava Manara è probabile che la banda si sia spostata alla farmacia di via Rotta a Travacò in cui, sempre sfondando la vetrina con un tombino, è riuscita ad entrare e a rubare 300 euro. Il tour è stato infine concluso in Borgo Ticino a Pavia dove la vetrina è stata sfondata, ma i ladri sono scappati. La prima e la quarta spaccata si configurano come tentati furti, la seconda e la terza come furti veri e propri che hanno fatto registrare migliaia di euro di danni per un bottino molto contenuto.