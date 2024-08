Vigevano, esce di strada e si ribalta nella roggia Mora: morto sul colpo un 44enne

Vigevano (Pavia), 12 agosto 2024 - Un uomo di 44 ha perso la vita in un'uscita di strada. L'allarme è stato lanciato da un altro automobilista di passaggio poco dopo le 14 di oggi, lunedì 12 agosto, all'estrema periferia Nord della città ducale, zona di campagna tra il centro abitato e il Ticino, sulla Traversa Portalupa, parallela alla circonvallazione della 494 che collega strada della Pescatora a Strada Camina.

La Ford Puma con al volante il 44enne di Vigevano è stata trovata ribaltata nella roggia Mora. Per l'automobilista non c'è stato nulla da fare e i soccorritori sanitari, arrivati in codice rosso sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non ci sarebbero testimoni dell'accaduto e la dinamica è ancora al vaglio della polizia Locale del Comune di Vigevano, che sta procedendo con i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per cercare di soccorrere l'uomo al volante dell'auto ribaltata, che era però morto sul colpo per le ferite troppo gravi riportate nell'uscita di strada. Anche se gli accertamenti per ricostruire la dinamica sono ancora in corso, dai primi riscontri sembrerebbe essersi trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti.