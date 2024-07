Con l’auto nel fosso. Se la cavano con contusioni

Auto nel fosso domenica sera poco dopo le 23 e due ragazzi di Lodi che sono rimasti contusi nel fuori strada che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose. A quell’ora una Fiat Punto che proveniva da Ricengo ed era diretta a Crema, dopo aver lasciato la parte di strada di competenza di Ricengo ed essersi avventurata in quella, strettissima e accompagnata sui entrambi i lati da due rogge sempre colme d’acqua, nell’affrontare una curva si è imbarcata, ha attraversato la carreggiata, è entrata nella roggia piena d’acqua che scorre sulla sinistra, ha sbattuto contro una pianta e si è rigirata, finendo in un metro d’acqua. I due sono riusciti a uscire dall’abitacolo e subito c’è stato l’intervento di auto medica e ambulanza della Croce Verde di Crema. I due ragazzi, di 19 e 20 anni residenti a Lodi, non hanno riportato traumi ma solo escoriazioni. I soccorritori sono stati raggiunti anche dai vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura e da una pattuglia della Polstrada di Crema per i rilievi del sinistro. I due giovani sono stati stabilizzati in ambulanza e poi trasportati in Pronto soccorso, dove sono stati medicati e quindi dimessi. P.G.R.