Malviventi longilinei assaltano il supermarket. Bottino da tremila euro

MONTÙ BECCARIA (Pavia)Attraverso l’impianto di condizionamento si sono introdotti nel supermercato Gulliver alla frazione Loglio sulla sp 201 e hanno messo a segno un furto. I soliti ignoti hanno colpito nella notte tra mercoledì e giovedì, tramite il condotto utilizzato per buttare fuori l’aria calda e avere un ambiente refrigerato, si sono introdotti nell’esercizio commerciale e hanno forzato l’armadietto di sicurezza. Un colpo studiato nei dettagli e molto probabilmente messo a segno da malviventi non molto corpulenti che sono riusciti a passare fino a raggiungere lo spazio di vendita dove con ogni probabilità sapevano di trovare un armadietto col denaro tenuto come fondo cassa. Infatti, dopo averlo forzato hanno trovato denaro per circa 3mila euro che hanno prelevato e se ne sono andati con il loro bottino. Il furto è stato denunciato ai carabinieri giovedì pomeriggio da un dipendente del supermercato: ha raccontato che cosa era accaduto nel momento in cui il punto vendita era chiuso. Inoltre mercoledì a Garlasco, dall’altra parte della provincia, è avvenuto un furto in un’abitazione privata. I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio di mercoledì, quando nella casa di un 43enne non c’era nessuno e, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno portato via monili in oro per un valore di circa 5mila euro. M.M.