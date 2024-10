Paura a Pavia, auto in marcia va a fuoco ed esplode

Pavia, 23 ottobre 2024 – Fiamme alte ieri sera in via Francana dove un’auto è andata a fuoco. Erano circa le 22,30 quando una Ford Focus che in quel momento si trovava in marcia sulla strada ha improvvisamente preso fuoco. La donna di 78 anni che si trovava al volante, ha fatto appena in tempo a scendere, prima che il mezzo esplodesse. Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco di Pavia, oltre a un’ambulanza che non ha dovuto trasportare all’ospedale l’anziana sconvolta nel vedere la propria auto incendiata.

Dai palazzi che si trovano lungo la strada diverse persone si sono riversate in strada in pigiama. Inizialmente pensavano che la Ford si fosse scontrata con un altro mezzo e quindi avesse preso fuoco, soltanto dopo hanno capito che non c’era stato alcun incidente. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare circa un’ora per spegnere il rogo. Oggi il punto in cui l’auto è stata avvolta dalle fiamme è circondato dalle transenne. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire