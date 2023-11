Aule troppe fredde all’Itis Cardano, gli studenti restano fuori

Aule fredde nonostante le caldaie nuove e così ieri alcuni studenti dell’Itis Cardano hanno deciso di non entrare a scuola. Hanno scioperato fermandosi davanti all’ingresso, perché con le temperature più basse registrate in questi giorni è impossibile stare nei laboratori. Un problema che si trascina da un paio di settimane, quando nei laboratori, ma pure in alcune aule, la colonnina di mercurio non supera i 9 gradi.

Per questo ieri gli studenti sono rimasti fuori, provando a trovare una mediazione con la Provincia dopo la prima protesta di lunedì, quando si sono seduti nei corridoi e hanno chiesto un sopralluogo dei tecnici di piazza Italia. Dopo il controllo è stato rilevato che, a causa di alcuni problemi alle tubature, le aule che ospitano i laboratori di chimica e le officine non riescono a scaldarsi. Il guasto dovrebbe essere riparato entro oggi per quanto riguardo il laboratorio di chimica e nell’arco della settimana per le officine. Nell’attesa la Protezione civile ha consegnato alcuni termoventilatori.

M.M.