Attesi migliaia di iscritti. Bersaglieri da tutta la regione. La città è pronta all’invasione

Sarà una vera “invasione“ quella che interesserà, oggi e domani, la città di Vigevano scelta per ospitare il raduno regionale del Bersaglieri. Per questo le strade del centro sono da giorni tappezzate di tricolori per salutare le migliaia di persone attese all’evento: sono almeno 6 mila quelle iscritte alle associazioni della Lombardia ed è regionevole che una buona parte di essi non voglia mancare all’apputamento.

Il programma prevede per questa mattina il ritrovo alle 10 in piazza Calzolaio d’Italia con la deposizione delle corone al monumenti dedicato ai Caduti. A rendere loro omaggio ci sarà anche la fanfara “Cavalier Locatelli“ di Abbiategrasso (Milano). Alle 17 è prevista la consegna del medagliere dell’Associazione nazionale Bersaglieri al sindaco di Vigevano Andrea Ceffa e a seguire, alle 18.30, è prevista la celebrazione della Messa in Duomo. La fanfara “Scattini“ di Bergamo si esibirà invece alle 21 nel "concerto in cremisi" in programma in piazza Ducale, un appuntamento al quale gli organizzatori vorrebbero coinvolgere tutti i vigevanesi per trasformare la festa dei Bersaglieri in un evento davvero aperto a tutti. Domani mattina alle 8 è in programma l’alzabandiera in piazza Calzolaio d’Italia e poi il grande corteo, al quale parteciperanno anche 50 alunni della media “Besozzi“ che raggiungerà piazza Ducale accompagnato delle fanfare “Tramonti-Costa“ di Lonate Pozzolo (Varese), “Colombo“ di Lecco e “Garavaglia“ di Magenta. A chiudere l’appuntamento il pranzo in Cavallerizza per il quale i posti sono però tutti esauriti.