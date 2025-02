Assegnati al comando provinciale trentaquattro giovani carabinieri

Trentaquattro carabinieri assegnati al comando provinciale di Pavia, destinati alle 4 compagnie del territorio, Pavia, Vigevano, Voghera e Stradella, sono arrivati la scorsa settimana. Ben ventotto di loro sono giovani militari del 143° corso, che hanno da poco terminato un intenso percorso formativo nelle varie scuole allievi carabinieri, mentre sei provengono da pregresse esperienze di servizio svolte in altri comandi della “Legione Lombardia“. I militari appena arrivati contribuiranno a incrementare la proiezione esterna dei servizi di prevenzione espressi dall’Arma in provincia. Ieri mattina i militari sono stati ricevuti dal comandante provinciale, colonnello Marco Iseglio che, nell’augurare loro buon lavoro, ha, fra l’altro, richiamato il ruolo cruciale di rassicurazione sociale tradizionalmente svolto dai carabinieri, nelle città come nelle più piccole comunità del territorio provinciale, incoraggiandoli a improntare i loro quotidiano servizio alla dedizione, al senso del dovere, alla professionalità e all’empatia. M.M.