Pavia, Asm festeggia i primi 120 anni all'insegna dell'arte

Pavia, 26 ottobre 2023 - “Skuktoflower”, opera museale dell’artista pavese Stefano Bressani sarà posizionata prossimamente su una rotatoria cittadina. Il regalo arriverà per un compleanno speciale, i 120 anni di Asm che la ex municipalizzate intende festeggiare con la prima “Pavia design weekend” che sarà ospitata da Fabbrica Poggi dall’1 al 3 dicembre.

Alta 4 metri, realizzata in acciaio corten e quindi in una nuova veste sostenibile per l’ambiente esterno senza richiedere nessun intervento di manutenzione, la scultura impreziosirà una delle arterie più trafficate che conducono alla città, dando il benvenuto a chi arriva come segno di rinascita culturale.

“Attraverso le riproduzioni artistiche che presenteremo – ha detto la consigliera di amministrazione di Asm Elisabetta Fedegari – noi puntiamo sul decoro della città e sull’igiene urbana, che rappresentano il core business della nostra società”.

Ma, come spesso accade, il compleanno è pure l’occasione per tracciare un bilancio e guardare al futuro. “In occasione del 120° saranno presentati i progetti della società” ha sottolineato il presidente Manuel Elleboro. “Asm non vuole soltanto erogare servizi – ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Chirico – ma essere anche promotore culturale”